Jednotka v žehlení
Maximálne pohodlie: Žiadne nastavovanie, žiadne starosti
Výsledky ako pri žehlení, bez ťažkopádnosti
Jedno otočenie, 2 funkcie, neobmedzená sloboda
Otočná hlava pre presnosť alebo rýchlosť – vaša látka, vaša voľba
Kompaktný, elegantný dizajn: krásne sa hodí do každej domácnosti
Kompaktný Philips OneTurn je dostatočne výkonný na celé žehliace relácie, no pripravený za sekundy na poslednú úpravu, vďaka čomu je starostlivosť o odevy bezproblémová. Žiadne nastavovanie, žiadne čakanie – len ostré výsledky bez vrások, kedykoľvek ich potrebujete. Navrhnutý pre rýchlosť a flexibilitu, dodáva sa s praktickou podložkou StyleMat – ľahkou, skladacou žehliacou podložkou, ktorú možno používať vertikálne aj horizontálne. Jej viacvrstvová konštrukcia pomáha zvládať teplo a vlhkosť počas použitia a vytvára praktický žehliaci povrch bez ohľadu na to, či sa rozhodnete naparovať alebo žehliť.⁶
Zažite plný výkon žehlenia bez objemnosti tradičnej parnej žehličky. Naša inovatívna technológia poskytuje výkonnú, konzistentnú paru so zaručeným nulovým únikom¹ pre ostré výsledky ako po žehlení na akejkoľvek látke – od jemného hodvábu po štruktúrovanú bavlnu.
Dokonalé žehlenie a jemné naparovanie v jednom ľahkom zariadení. Plynulo prepínajte medzi horizontálnym žehlením pre pevnejšie tkaniny a vertikálnym naparovaním pre jemné odevy – jednoduchým otočením. Konzistentný výstup pary (45 g/min) v akomkoľvek uhle zaručuje bezchybné výsledky.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
¹ Pre typické použitie v domácnosti. Pre optimálny výkon je nevyhnutná pravidelná údržba, vyžaduje sa pravidelné preplachovanie
² V porovnaní s parnými žehličkami Philips s priemernou hmotnosťou 2 kg a časom zohriatia približne 2 minúty
³ Odporúča sa používať funkciu preplachovania po každom mesiaci používania na udržanie dobrého výkonu napárovania. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, používajte funkciu častejšie
⁴ Na základe výkonu pary v porovnaní s parnou žehličkou Philips (DST6120) v predvolenom režime
⁵ 1 800 W pri 240 V
⁶ Podložku Style Mat používajte len na rovnom, teplu a pare odolnom povrchu. Para môže poškodiť alebo spôsobiť zmenu farby určitých povrchových úprav materiálov alebo nábytku