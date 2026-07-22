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  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy

Hybridná žehlička a naparovačOneTurn

GC213/10

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
Hybridná žehlička/naparovač Philips OneTurn poskytuje výkonný, presný výkon s maximálnym pohodlím – bez dosky, bez čakania, bez úniku¹. Vychutnajte si ostré výsledky ako po žehlení dvakrát rýchlejšie v jednom elegantnom a ľahko použiteľnom riešení.²
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Jednotka v žehlení

Inovatívna technológia: hladké výsledky, 2× rýchlejšie²

Výsledky ako pri žehlení, bez námahy

  • Maximálne pohodlie: Žiadne nastavovanie, žiadne starosti

  • Výsledky ako pri žehlení, bez ťažkopádnosti

  • Jedno otočenie, 2 funkcie, neobmedzená sloboda

  • Otočná hlava pre presnosť alebo rýchlosť – vaša látka, vaša voľba

  • Kompaktný, elegantný dizajn: krásne sa hodí do každej domácnosti

Pripravený na použitie v priebehu sekúnd: žiadna doska, žiadne čakanie, žiadny neporiadok.

Pripravený na použitie v priebehu sekúnd: žiadna doska, žiadne čakanie, žiadny neporiadok.

Kompaktný Philips OneTurn je dostatočne výkonný na celé žehliace relácie, no pripravený za sekundy na poslednú úpravu, vďaka čomu je starostlivosť o odevy bezproblémová. Žiadne nastavovanie, žiadne čakanie – len ostré výsledky bez vrások, kedykoľvek ich potrebujete. Navrhnutý pre rýchlosť a flexibilitu, dodáva sa s praktickou podložkou StyleMat – ľahkou, skladacou žehliacou podložkou, ktorú možno používať vertikálne aj horizontálne. Jej viacvrstvová konštrukcia pomáha zvládať teplo a vlhkosť počas použitia a vytvára praktický žehliaci povrch bez ohľadu na to, či sa rozhodnete naparovať alebo žehliť.⁶

Výsledky ako pri žehlení, bez objemnosti

Výsledky ako pri žehlení, bez objemnosti

Zažite plný výkon žehlenia bez objemnosti tradičnej parnej žehličky. Naša inovatívna technológia poskytuje výkonnú, konzistentnú paru so zaručeným nulovým únikom¹ pre ostré výsledky ako po žehlení na akejkoľvek látke – od jemného hodvábu po štruktúrovanú bavlnu.

Zo žehličky na naparovač jednoduchým otočením

Zo žehličky na naparovač jednoduchým otočením

Dokonalé žehlenie a jemné naparovanie v jednom ľahkom zariadení. Plynulo prepínajte medzi horizontálnym žehlením pre pevnejšie tkaniny a vertikálnym naparovaním pre jemné odevy – jednoduchým otočením. Konzistentný výstup pary (45 g/min) v akomkoľvek uhle zaručuje bezchybné výsledky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

Táto recenzia bola vytvorená pre Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹ Pre typické použitie v domácnosti. Pre optimálny výkon je nevyhnutná pravidelná údržba, vyžaduje sa pravidelné preplachovanie

  2. ² V porovnaní s parnými žehličkami Philips s priemernou hmotnosťou 2 kg a časom zohriatia približne 2 minúty

  3. ³ Odporúča sa používať funkciu preplachovania po každom mesiaci používania na udržanie dobrého výkonu napárovania. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, používajte funkciu častejšie

  4. ⁴ Na základe výkonu pary v porovnaní s parnou žehličkou Philips (DST6120) v predvolenom režime

  5. ⁵ 1 800 W pri 240 V

  6. ⁶ Podložku Style Mat používajte len na rovnom, teplu a pare odolnom povrchu. Para môže poškodiť alebo spôsobiť zmenu farby určitých povrchových úprav materiálov alebo nábytku