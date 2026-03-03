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  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
  • Výsledky ako pri žehlení, bez námahy

Hybridná žehlička a naparovačOneTurn

GC215/20

Výsledky ako pri žehlení, bez námahy
Hybridná žehlička/naparovač Philips OneTurn poskytuje výkonné, presné výsledky s maximálnym pohodlím – bez dosky, bez čakania, bez úniku¹. Vychutnajte si ostré výsledky ako po žehlení dvakrát rýchlejšie, v jednom elegantnom a ľahko použiteľnom riešení.²
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Jednotka v žehlení

Inovatívna technológia: hladké výsledky, 2× rýchlejšie²

Výsledky ako pri žehlení, bez námahy

  • Maximálne pohodlie: Žiadne nastavovanie, žiadne starosti

  • Výsledky ako pri žehlení, bez ťažkopádnosti

  • Jedno otočenie, 2 funkcie, neobmedzená sloboda

  • Otočná hlava pre presnosť alebo rýchlosť – vaša látka, vaša voľba

  • Kompaktný, elegantný dizajn: krásne sa hodí do každej domácnosti

Pripravený na použitie v priebehu niekoľkých sekúnd: žiadna doska, žiadne čakanie, žiadny neporiadok.

Pripravený na použitie v priebehu niekoľkých sekúnd: žiadna doska, žiadne čakanie, žiadny neporiadok.

Kompaktný Philips OneTurn je dostatočne výkonný na celé žehliace sedenia, no pripravený za sekundy na úpravu na poslednú chvíľu, vďaka čomu je starostlivosť o odevy bezproblémová. Žiadne prípravy, žiadne čakanie, len ostré výsledky bez záhybov, kedykoľvek ich potrebujete. Mäkká žehliaca doska má tvar inšpirovaný doskou, veľkú žehliacu plochu a pokročilú 4-vrstvovú konštrukciu poskytujúcu lepšiu podporu, stabilitu a riadenie vlhkosti pre pohodlnejšie žehlenie. Skladacia a ľahko uskladniteľná vďaka integrovanému suchému zipsu, možno ju používať vertikálne aj horizontálne podľa potrieb rôznych odevov.⁴

Výsledky ako pri žehlení, bez objemnosti

Výsledky ako pri žehlení, bez objemnosti

Zažite plný výkon žehlenia bez objemnosti tradičnej parnej žehličky. Naša inovatívna technológia poskytuje výkonnú, konzistentnú paru so zaručeným žiadnym únikom¹ pre ostré výsledky ako po žehlení na akejkoľvek látke – od jemného hodvábu po štruktúrované bavlny.

Zo žehličky na naparovač jednoduchým otočením

Zo žehličky na naparovač jednoduchým otočením

Dokonalé žehlenie a jemné naparovanie v jednom ľahkom zariadení. Plynulo prepínajte medzi horizontálnym žehlením pre pevnejšie tkaniny a vertikálnym naparovaním pre jemné odevy – jediným otočením. Konzistentný výstup pary (45 g/min) v akomkoľvek uhle zaručuje vždy bezchybné výsledky.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹ Pre typické použitie v domácnosti. Pravidelná údržba je nevyhnutná pre optimálny výkon, vyžaduje sa pravidelné preplachovanie

  2. ² V porovnaní so žehličkami Philips s priemernou hmotnosťou 2 kg a časom nahriatie približne 2 minúty

  3. ³ Odporúča sa používať funkciu preplachovania po každom mesiaci používania na udržanie dobrého výkonu pary. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, používajte funkciu častejšie

  4. ⁴ Na základe výkonu pary v porovnaní so žehličkou Philips (DST6120) v predvolenom režime

  5. ⁵ 1 800 W pri 240 V

  6. ⁶ Používajte Soft Board len na rovnom, teplu a pare odolnom povrchu. Para môže poškodiť alebo spôsobiť zmenu farby určitých povrchových úprav materiálov alebo nábytku