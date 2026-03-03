GC215/20
Jednotka v žehlení
Maximálne pohodlie: Žiadne nastavovanie, žiadne starosti
Výsledky ako pri žehlení, bez ťažkopádnosti
Jedno otočenie, 2 funkcie, neobmedzená sloboda
Otočná hlava pre presnosť alebo rýchlosť – vaša látka, vaša voľba
Kompaktný, elegantný dizajn: krásne sa hodí do každej domácnosti
Kompaktný Philips OneTurn je dostatočne výkonný na celé žehliace sedenia, no pripravený za sekundy na úpravu na poslednú chvíľu, vďaka čomu je starostlivosť o odevy bezproblémová. Žiadne prípravy, žiadne čakanie, len ostré výsledky bez záhybov, kedykoľvek ich potrebujete. Mäkká žehliaca doska má tvar inšpirovaný doskou, veľkú žehliacu plochu a pokročilú 4-vrstvovú konštrukciu poskytujúcu lepšiu podporu, stabilitu a riadenie vlhkosti pre pohodlnejšie žehlenie. Skladacia a ľahko uskladniteľná vďaka integrovanému suchému zipsu, možno ju používať vertikálne aj horizontálne podľa potrieb rôznych odevov.⁴
Zažite plný výkon žehlenia bez objemnosti tradičnej parnej žehličky. Naša inovatívna technológia poskytuje výkonnú, konzistentnú paru so zaručeným žiadnym únikom¹ pre ostré výsledky ako po žehlení na akejkoľvek látke – od jemného hodvábu po štruktúrované bavlny.
Dokonalé žehlenie a jemné naparovanie v jednom ľahkom zariadení. Plynulo prepínajte medzi horizontálnym žehlením pre pevnejšie tkaniny a vertikálnym naparovaním pre jemné odevy – jediným otočením. Konzistentný výstup pary (45 g/min) v akomkoľvek uhle zaručuje vždy bezchybné výsledky.
Hodnotenie
¹ Pre typické použitie v domácnosti. Pravidelná údržba je nevyhnutná pre optimálny výkon, vyžaduje sa pravidelné preplachovanie
² V porovnaní so žehličkami Philips s priemernou hmotnosťou 2 kg a časom nahriatie približne 2 minúty
³ Odporúča sa používať funkciu preplachovania po každom mesiaci používania na udržanie dobrého výkonu pary. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, používajte funkciu častejšie
⁴ Na základe výkonu pary v porovnaní so žehličkou Philips (DST6120) v predvolenom režime
⁵ 1 800 W pri 240 V
⁶ Používajte Soft Board len na rovnom, teplu a pare odolnom povrchu. Para môže poškodiť alebo spôsobiť zmenu farby určitých povrchových úprav materiálov alebo nábytku