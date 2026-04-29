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2800 series Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2805/02

2800 series Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)

  • PDF súbor, 650.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF súbor, 1.9 MB
  • 13 March 2026

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