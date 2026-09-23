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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805

Tento produkt už nie je dostupný

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2805/02

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!

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Jednotka v žehlení

S novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • SteamGlide

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Dvojročná záruka

Dvojročná záruka

S úplnou zárukou na 2 roky.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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