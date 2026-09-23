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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2806

Tento produkt už nie je dostupný

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2806/02

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!

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Jednotka v žehlení

S novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • SteamGlide

Dvojročná záruka

Dvojročná záruka

S úplnou zárukou na 2 roky.

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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