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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807

Tento produkt už nie je dostupný

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2807/02

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!

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Jednotka v žehlení

S novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • SteamGlide

Zosilnená para až 85 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 85 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 85 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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