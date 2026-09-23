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GC2807/02
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!
Jednotka v žehlení
SteamGlide
Zosilnená para až 85 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
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