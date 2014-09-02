Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
2000 W
Para 30 g/min.
Zosilnená para 85 g
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Zosilnená para až 85 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe