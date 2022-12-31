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GC3310/02
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Vďaka výnimočne veľkému nalievaciemu otvoru je nalievanie vody do Vašej žehličky rýchle a jednoduché. Trvá to len niekoľko sekúnd a už nehrozí riziko rozliatia vody!
Pomocou veľmi dlhej šnúry sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky - a dokonca aj ďalej!
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