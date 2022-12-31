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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
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Tento produkt už nie je dostupný

Séria 3300Naparovacia žehlička

GC3310/02

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Táto naparovacia žehlička značky Philips vám ponúka nielen výnimočné pohodlie vďaka veľkému nalievaciemu otvoru, extra dlhej šnúre a indikácii hladiny vody, ale aj jednoduchšie a plynulejšie žehlenie vďaka novej žehliacej ploche SteamGlide!
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Jednotka v žehlení

3 x jednoduchšie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

  • 3 m šnúra

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Extra veľký nalievací otvor pre rýchle a jednoduché plnenie

Extra veľký nalievací otvor pre rýchle a jednoduché plnenie

Vďaka výnimočne veľkému nalievaciemu otvoru je nalievanie vody do Vašej žehličky rýchle a jednoduché. Trvá to len niekoľko sekúnd a už nehrozí riziko rozliatia vody!

Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah

Pomocou veľmi dlhej šnúry sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky - a dokonca aj ďalej!

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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