Tento produkt už nie je dostupný
GC3631/02
100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
Jednotka v žehlení
Komfortná rukoväť
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Automatická úspora energie Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky šetrí energiu, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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