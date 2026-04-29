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Azur Naparovacia žehlička
Tento produkt už nie je dostupný
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GC4412/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!
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Ako odstránim vodný kameň z naparovacej žehličky Philips?
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