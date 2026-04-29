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Azur Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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AzurNaparovacia žehlička

GC4412/02

Azur Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF súbor, 2.4 MB
  • 12 March 2024

Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!

  • PDF súbor
  • 31 March 2024

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