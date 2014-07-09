Tento produkt už nie je dostupný
GC4412/02
Výkon s precíznosťou
Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!
Jednotka v žehlení
Zosilnenie pary 150 g
2400 W
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
3.7
z 5
3
Recenzie
dariooooo
09/07/2014
Polska
Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.
Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe
ewka0512
19/09/2012
Polska
Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.
Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Staszku
28/06/2016
Polska
niby ok jednak...
Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe