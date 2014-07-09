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  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou

Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4412/02

3.7

| (3) Recenzie

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou

Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!

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Jednotka v žehlení

Žehlička so super parou a kĺzavosťou

Výkon s precíznosťou

  • Zosilnenie pary 150 g

  • 2400 W

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

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3.7

z 5

3

Recenzie

5
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.

Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

19/09/2012

Polska

Polska

Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.

Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

28/06/2016

Polska

Polska

niby ok jednak...

Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

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