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All-in-One radu 8000 Multifunkčný žehliaci systém

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All-in-One radu 8000Multifunkčný žehliaci systém

GC628/80

All-in-One radu 8000 Multifunkčný žehliaci systém

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Návody a dokumentácia

Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer

  • PDF súbor, 362.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual GC628_EU9_[20265]

  • PDF súbor, 12.3 MB
  • 13 March 2026

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