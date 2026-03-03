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  • Kompletné všestranné riešenie
  • Kompletné všestranné riešenie
  • Kompletné všestranné riešenie
  • Kompletné všestranné riešenie
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All-in-One radu 8000Multifunkčný žehliaci systém

GC628/80

1 Ocenenie

Kompletné všestranné riešenie
Séria All-in-One 8000 prináša skvelé výsledky pri odstraňovaní záhybov zo všetkých druhov odevov vďaka výkonnej pare a pohodlnej viacuhlovej doske. Poradí si s každým záhybom aj v tých najzložitejších oblastiach.
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Jednotka v žehlení

Pohodlná viacuhlová doska pre skvelé výsledky

Kompletné všestranné riešenie

  • Nastaviteľná doska

  • Výkonný a kontinuálny výstup pary

  • Technológia dvojitého ohrevu

  • Vyhrievaná doska OptimalTEMP

Silný prúd prenikajúcej pary s technológiou dvojitého ohrevu

Silný prúd prenikajúcej pary s technológiou dvojitého ohrevu

Technológia dvojitého ohrevu umožňuje tvorbu silného prúdu prenikajúcej pary na odstránenie záhybov, čím sa zabezpečí, že vaše oblečenie bude vyzerať čo najlepšie.

OptimalTEMP, zaručene žiadne popáleniny*

Technológia OptimalTEMP zaručuje, že nedôjde k popáleninám na žiadnej tkanine určenej na žehlenie, môžete žehliť všetko od džínsov až po hodváb s jedným optimálnym nastavením teploty.

Jednoduché osvieženie vášho oblečenia

Zničí 99,9 % baktérií** a odstráni pachy, aby bolo oblečenie svieže a predĺžila sa jeho životnosť.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na všetky odevy vhodné na žehlenie

  2. „Kontinuálny výstup pary odstraňuje pachy a ničí viac ako 99,9 % baktérií a roztočov*“ *Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 1 minúte naparovania.