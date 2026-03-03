GC628/80
Jednotka v žehlení
Nastaviteľná doska
Výkonný a kontinuálny výstup pary
Technológia dvojitého ohrevu
Vyhrievaná doska OptimalTEMP
Technológia dvojitého ohrevu umožňuje tvorbu silného prúdu prenikajúcej pary na odstránenie záhybov, čím sa zabezpečí, že vaše oblečenie bude vyzerať čo najlepšie.
Technológia OptimalTEMP zaručuje, že nedôjde k popáleninám na žiadnej tkanine určenej na žehlenie, môžete žehliť všetko od džínsov až po hodváb s jedným optimálnym nastavením teploty.
Zničí 99,9 % baktérií** a odstráni pachy, aby bolo oblečenie svieže a predĺžila sa jeho životnosť.
Ocenenia
Hodnotenie
Na všetky odevy vhodné na žehlenie
„Kontinuálny výstup pary odstraňuje pachy a ničí viac ako 99,9 % baktérií a roztočov*“ *Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 1 minúte naparovania.