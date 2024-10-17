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Všetky rady

  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
  • Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň

Séria 8000Ručný naparovač

GC800/80

4.2
| (77) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň
Nový Philips 8000 Series zabezpečí rýchle narovnanie vašich odevov bez námahy; 3 až 5 odevov naraz, bez potreby žehliacej dosky. Môže sa používať na všetky textílie, dokonca aj jemné; zaručujeme, že nevzniknú žiadne lesklé ani spálené miesta.
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Jednotka v žehlení

Nepotrebujete žehliacu dosku!

Výkon a pohodlie pre rýchle výsledky každý deň

  • Naparujte položený alebo visiaci odev

  • Garancia nespálenia látky

  • Technológia De-Calc

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

Výkonné naparovanie 32 g/min na dosiahnutie rýchlych výsledkov

Výkonné naparovanie 32 g/min na dosiahnutie rýchlych výsledkov

Výkonné naparovanie až 32 g/min na dosiahnutie rýchlych výsledkov každý deň.

Pripravené na použitie za 60 sekúnd

Pripravené na použitie za 60 sekúnd

Pripravené na použitie iba za 60 sekúnd.

Ohrievaná platňa na rýchlejšie výsledky

Ohrievaná platňa na rýchlejšie výsledky

Naparte svoj odev iba za 3 minúty**. Vyhrievaná platňa zabraňuje kondenzácii na vašom odeve na dosiahnutie rýchlych výsledkov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

77

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.

Výhody

Praktičnost a účinnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!

Výhody

Rychlost, snadné používání

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá věc!

Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!

Výhody

rychlost,kvalita žehlení, vzhled

Nevýhody

hůře žehlitelné materiály potřebují více času

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 1 minúty.

  2. Dámske bavlnené tričko a sukňa po kolená testované laboratóriom Philips pri maximálnom množstve pary