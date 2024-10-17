Jednotka v žehlení
Žehlite položený alebo visiaci odev
Para až do 32 g/min
Technológia De-Calc
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Výkonné naparovanie až 32 g/min na dosiahnutie rýchlych výsledkov každý deň.
Pripravené na použitie iba za 60 sekúnd.
Naparte svoj odev iba za 3 minúty**. Vyhrievaná platňa zabraňuje kondenzácii na vašom odeve na dosiahnutie rýchlych výsledkov.
Ocenenia
4.2
z 5
77
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
Valjak
17/10/2024
Česká republika
Naprostá spokojenost
S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.
Výhody
Praktičnost a účinnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Odio
16/12/2023
Česká republika
Výrobek doporučuji
Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!
Výhody
Rychlost, snadné používání
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Hejtly
16/12/2023
Česká republika
Skvělá věc!
Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!
Výhody
rychlost,kvalita žehlení, vzhled
Nevýhody
hůře žehlitelné materiály potřebují více času
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.
Dámske bavlnené tričko a sukňa po kolená testované laboratóriom Philips pri maximálnom množstve pary