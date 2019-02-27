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Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 3000Zastrihávač vlasov

HC3400/15

4.2

| (161) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

STRIHAČ VLASOV série 3000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívne strihacie jednotky, čepele z nehrdzavejúcej ocele a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne.

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Philips OneGrooming #1 Icon

The world's #1 electric grooming brand1

s technológiou DualCut na rýchlejšie, ostrejšie strihanie

STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 13 nastavení dĺžky

  • Použitie na sieť

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny strihací prvok je navrhnutý tak, aby podal skvelý výkon pri každom použití. V porovnaní s bežnými strihačmi Philips strihá vlasy dvakrát rýchlejšie.*

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Použitím nastaviteľného hrebeňového nástavca jednoducho nastavte a uzamknite požadovanú dĺžku. Hrebeňový nástavec umožňuje vybrať z 12 nastavení dĺžky od 1 do 23 mm odstupňovaných presne po 2 mm. Prípadne môžete zariadenie použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.2

z 5

161

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající

Mám doma delší dobu a neměnila bych,vyzkoušela jsem několik značek ale tenhle nemá konkurenci .Za mě určitě 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

29/12/2017

Česká republika

Česká republika

Velmi výhodné nastavování výšky vlasů.

U starého výrobku jsem musel měnit nástavce na výšku vlasů. Toto plynulé nastavování nemá chybu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

06/05/2017

Česká republika

Česká republika

bezvadný přístroj

překonal moje očekávání a požadavky, jsem s nim spokojen, lepši si nedovedu představit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips