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STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
STRIHAČ VLASOV série 3000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívne strihacie jednotky, čepele z nehrdzavejúcej ocele a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
Použitie na sieť
Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny strihací prvok je navrhnutý tak, aby podal skvelý výkon pri každom použití. V porovnaní s bežnými strihačmi Philips strihá vlasy dvakrát rýchlejšie.*
Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.
Použitím nastaviteľného hrebeňového nástavca jednoducho nastavte a uzamknite požadovanú dĺžku. Hrebeňový nástavec umožňuje vybrať z 12 nastavení dĺžky od 1 do 23 mm odstupňovaných presne po 2 mm. Prípadne môžete zariadenie použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.2
z 5
161
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
sluně
27/02/2019
Česká republika
vynikající
Mám doma delší dobu a neměnila bych,vyzkoušela jsem několik značek ale tenhle nemá konkurenci .Za mě určitě 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
UWE21
29/12/2017
Česká republika
Velmi výhodné nastavování výšky vlasů.
U starého výrobku jsem musel měnit nástavce na výšku vlasů. Toto plynulé nastavování nemá chybu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
holič33
06/05/2017
Česká republika
bezvadný přístroj
překonal moje očekávání a požadavky, jsem s nim spokojen, lepši si nedovedu představit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips