Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Zastrihávače vlasov
Všetky rady
Hairclipper series 3000 Zastrihávač vlasov
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HC3420/15
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)
Všetko (6)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Ako pripojím/odpojím nástavec na môj telový zastrihávač Philips?
Hairclipper, MultigroomNastaviteľný hrebeňový nadstavec 1 – 23 mm
ShaversČistiaca kefka
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme