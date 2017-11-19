Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
60 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny strihací prvok je navrhnutý tak, aby podal skvelý výkon pri každom použití. V porovnaní s bežnými strihačmi Philips strihá vlasy dvakrát rýchlejšie.*
Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.
Použitím nastaviteľného hrebeňového nástavca jednoducho nastavte a uzamknite požadovanú dĺžku. Hrebeňový nástavec umožňuje vybrať z 12 nastavení dĺžky od 1 do 23 mm odstupňovaných presne po 2 mm. Prípadne môžete zariadenie použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.
4.7
z 5
131
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Darevil
19/11/2017
Česká republika
Tento produkt je velmi dobry
Velmi dobry produkt doporucuji zakoupit , spokojenost s nakupem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
lino
20/09/2017
Česká republika
cena-výkon
Nabití baterie plně postačuje, cenově dostupný výrobek, splnil mé očekávání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Barbucha
11/09/2017
Česká republika
Overený kupujúci
spokojenost veliká
Jsme celá rodina spokojená.Stříháme jak o závod.Baterie i dlouho vydrží a nezahřívá se.Jen škoda,že má tak široký nástavec.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips