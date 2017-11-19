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Všetky rady

  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
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  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
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  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 3000Zastrihávač vlasov

HC3420/15

4.7
| (131) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
STRIHAČ VLASOV série 3000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívne strihacie jednotky, čepele z nehrdzavejúcej ocele a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

s technológiou DualCut na rýchlejšie, ostrejšie strihanie

STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 13 nastavení dĺžky

  • 60 min bezšn. použitia/8 h nabíjania

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny strihací prvok je navrhnutý tak, aby podal skvelý výkon pri každom použití. V porovnaní s bežnými strihačmi Philips strihá vlasy dvakrát rýchlejšie.*

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Použitím nastaviteľného hrebeňového nástavca jednoducho nastavte a uzamknite požadovanú dĺžku. Hrebeňový nástavec umožňuje vybrať z 12 nastavení dĺžky od 1 do 23 mm odstupňovaných presne po 2 mm. Prípadne môžete zariadenie použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

131

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

19/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je velmi dobry

Velmi dobry produkt doporucuji zakoupit , spokojenost s nakupem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

20/09/2017

Česká republika

Česká republika

cena-výkon

Nabití baterie plně postačuje, cenově dostupný výrobek, splnil mé očekávání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

11/09/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

spokojenost veliká

Jsme celá rodina spokojená.Stříháme jak o závod.Baterie i dlouho vydrží a nezahřívá se.Jen škoda,že má tak široký nástavec.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips