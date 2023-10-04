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  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih
  • Rýchly, rovnomerný strih

Hairclipper series 3000Strihač vlasov

HC3525/15

4.5
| (715) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Rýchly, rovnomerný strih
Strihač vlasov 3000 od Philips vám poskytne rýchly a rovnomerný účes. Vďaka 13 nastaveniam dĺžky a technológiám Trim and Flow a DualCut rýchlo dosiahnete rovnomernú úpravu vlasov.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Rýchlejšie strihanie vlasov bez zanesenia

Rýchly, rovnomerný strih

  • Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 13 nastavení dĺžky

  • 45 min bezšnúrové používanie/8 h nabíjania

Odhaľte dlhšiu výdrž batérie vďaka optimalizovanému dizajnu DuraPower

Odhaľte dlhšiu výdrž batérie vďaka optimalizovanému dizajnu DuraPower

Zariadenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť a ktoré vyzerá skvele. Technológia DuraPower chráni motor a batériu pred nadmerným zaťažením, čím účinne predlžuje životnosť strihača.

Jednoduché nastavenie dĺžky vlasov od 0,5 mm do 23 mm

Jednoduché nastavenie dĺžky vlasov od 0,5 mm do 23 mm

Ľahko a presne si prispôsobte dĺžku vlasov. Vyberte si z 12 nastavení od 1 mm do 23 mm v krokoch po 2 mm. Ak chcete strihať tesnejšie, jednoducho si vyberte hrebeňový nadstavec a dosiahnite presné 0,5 mm zastrihnutie.

Samoostriace oceľové čepele, bez potreby oleja

Samoostriace oceľové čepele, bez potreby oleja

Dobre vyzerať nebolo nikdy jednoduchšie. Naše strihače vlasov sa môžu pochváliť samoostriacimi čepeľami, ktoré majú neuveriteľne dlhú životnosť a zaručujú precíznu starostlivosť od prvého dňa až do piateho roku života a neskôr.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.5

z 5

715

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

04/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Veľmi dobrý strojček

Moja skúsenosť je veľšmi kladná. Strihá rýchlo. Nastavenie výšky strihu je super. Avšak iba po dvoch milimetroch sa dá pridávať. Je ľahký, dobre sa s ním manévruje. Trafil som polovičnú cenu, takže za 17 € je to fakt dobrá kúpa. Trochu škoda že nie je na baterku, ale s tím som ho kupoval. Nie je to môj prvý strojček od Philips, predtým som mal nabíjateľný model z baterkou zo série 3000. Takisto som bol veľmi spokojný. Používam ho dodnes, aj keď baterka stratila kapacitu už po 3 rokoch používania. čiže ho používam už iba z káblom.

Výhody

Rýchly, ostrá čepeľ, nastaviteľná dĺžka strihu, nízka váha, dostatočne dlhý kábel

Nevýhody

Nastavenie dĺžky strihu iba po 2 mm.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

18/05/2021

Slovensko

Slovensko

Vyborne striha za tie peniaze

ostry, sikovny, nehlucny, prijala by som iný typ nadstavca lebo sa tazsie vyberaju dlhsie vlasy odtial, ten starsí nadstavec bol praktickejsi.

Výhody

ostry

Nevýhody

ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

29/09/2020

Slovensko

Slovensko

Výborný

Prvé strihanie, úplne super, rýchle, precízne, spokojný som.

Výhody

Cena, vykon

Nevýhody

Neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 