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Zastrihávače vlasov
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Hairclipper series 3000 Strihač vlasov
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HC3525/15
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Návod na použitie
Všetko (10)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Hairclipper, MultigroomNastaviteľný hrebeňový nadstavec 1 – 23 mm
Hairclipper series 3000Nastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu, 1 – 23 mm
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