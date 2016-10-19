Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
24 nastavení dĺžky
75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
Nastaviteľný nástavec na bradu a puzdro
Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje maximálnu odolnosť.*
Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.
Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky, s 23 nastaveniami dĺžky od 1 do 23 mm s presnosťou na 1 mm. Prípadne ho môžete použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.
4.4
z 5
24
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Láďa88
19/10/2016
Česká republika
Výkonný střihač nejen vlasů
Mám ho vyše dva roky a jsem spokojený. Břity pořád ostré.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Výhody
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Nevýhody
głośna?
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
kaszpir
11/04/2017
Polska
OK i tyle
Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips