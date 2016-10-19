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Všetky rady

  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 5000Zastrihávač vlasov

HC5440/80

4.4
| (24) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt
STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
STRIHAČ VLASOV série 5000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívne strihacie jednotky, čepele z nehrdzavejúcej ocele a nastaviteľné hrebene na bradu a vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

s technológiou DualCut na rýchlejšie, ostrejšie strihanie

STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 24 nastavení dĺžky

  • 75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania

  • Nastaviteľný nástavec na bradu a puzdro

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje maximálnu odolnosť.*

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky, s 23 nastaveniami dĺžky od 1 do 23 mm s presnosťou na 1 mm. Prípadne ho môžete použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.4

z 5

24

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

3
2

19/10/2016

Česká republika

Česká republika

Výkonný střihač nejen vlasů

Mám ho vyše dva roky a jsem spokojený. Břity pořád ostré.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů

06/04/2021

Polska

Polska

po 5 latach użytkowania mogę napisać

jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!

Výhody

wystarczająca praca na aku, tnie i działa

Nevýhody

głośna?

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

11/04/2017

Polska

Polska

OK i tyle

Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips