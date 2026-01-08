Trim-n-Flow
28 nastavení dĺžky (0,5 – 28 mm)
75 min bezšn. používania/8 h nabíjania
100 % umývateľný
Až 5-ročná záruka
Zariadenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť a ktoré vyzerá skvele. Technológia DuraPower chráni motor a batériu pred nadmerným zaťažením, čím účinne predlžuje životnosť strihača.
Strihač Philips je ideálny pre akúkoľvek dĺžku vlasov, obsahuje 2 nastaviteľné hrebeňové nadstavce a ďalší 2 mm hrebeňový nadstavec na bradu. Dosiahnite presné zastrihávanie od 3 mm do 28 mm v 1 mm krokoch. Použite 2 mm hrebeňový nadstavec na strnisko na krátke zastrihnutie alebo na úpravu brady, alebo odstráňte hrebeňový nadstavec a zaistite mimoriadne presné 0,5 mm zastrihnutie.
Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.
4.8
z 5
803
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Radka6
08/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Zatial spokojnost, zastrihavac tichy, striha ako ma
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Iv88an
21/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Spoľahlivý a kvalitný strojček na vlasy
Strojček na vlasy nie je hlučný, dobre sa drží v ruke. Je umývateľný pod prúdom vody, tým pádom je údržba veľmi jednoduchá a praktická. Dobre strihá dohladka aj jemné chĺpky na krku. Cestovné balenie zabezpečí dokonalú ochranu strojčeka a príslušenstva.
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Iceman 39
28/01/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Overená značka produktov
Zastrihávač som si vybral na základe dobrých recenzií a naozaj nesklamal. Má rýchle nabíjanie a dobre sa drží v ruke. Určite môžem zastrihávač odporučiť každému, kto hľadá produkt cena/výkon.
Výhody
Rýchle nabíjanie, dobre sa drží v ruke, výdrž na jedno nabitie
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.
Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.