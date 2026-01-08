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Všetky rady

  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
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  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
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  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.
  • Rýchly, rovnomerný a presný strih.

Hairclipper series 5000 Umývateľný strihač vlasov

HC5610/15

4.8
| (803) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Rýchly, rovnomerný a presný strih.
Strihač vlasov 5000 spoločnosti Philips vám poskytne rýchly a rovnomerný účes. Vďaka 28 nastaveniam dĺžky, technológii Trim and Flow a systému dvojitých čepelí rýchlo dosiahnete presnú a rovnomernú úpravu vlasov.
Zobraziť všetky výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Mimoriadna presnosť pre všestranný strih.

Rýchly, rovnomerný a presný strih.

  • Trim-n-Flow

  • 28 nastavení dĺžky (0,5 – 28 mm)

  • 75 min bezšn. používania/8 h nabíjania

  • 100 % umývateľný

  • Až 5-ročná záruka

Odhaľte dlhšiu výdrž batérie vďaka optimalizovanému dizajnu DuraPower

Odhaľte dlhšiu výdrž batérie vďaka optimalizovanému dizajnu DuraPower

Zariadenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť a ktoré vyzerá skvele. Technológia DuraPower chráni motor a batériu pred nadmerným zaťažením, čím účinne predlžuje životnosť strihača.

28 nastavení dĺžky s presným nastavením

28 nastavení dĺžky s presným nastavením

Strihač Philips je ideálny pre akúkoľvek dĺžku vlasov, obsahuje 2 nastaviteľné hrebeňové nadstavce a ďalší 2 mm hrebeňový nadstavec na bradu. Dosiahnite presné zastrihávanie od 3 mm do 28 mm v 1 mm krokoch. Použite 2 mm hrebeňový nadstavec na strnisko na krátke zastrihnutie alebo na úpravu brady, alebo odstráňte hrebeňový nadstavec a zaistite mimoriadne presné 0,5 mm zastrihnutie.

Ostanú ostré ako v prvý deň aj bez mazania

Ostanú ostré ako v prvý deň aj bez mazania

Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

803

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

08/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Zatial spokojnost, zastrihavac tichy, striha ako ma

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

21/03/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spoľahlivý a kvalitný strojček na vlasy

Strojček na vlasy nie je hlučný, dobre sa drží v ruke. Je umývateľný pod prúdom vody, tým pádom je údržba veľmi jednoduchá a praktická. Dobre strihá dohladka aj jemné chĺpky na krku. Cestovné balenie zabezpečí dokonalú ochranu strojčeka a príslušenstva.

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

28/01/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Overená značka produktov

Zastrihávač som si vybral na základe dobrých recenzií a naozaj nesklamal. Má rýchle nabíjanie a dobre sa drží v ruke. Určite môžem zastrihávač odporučiť každému, kto hľadá produkt cena/výkon.

Výhody

Rýchle nabíjanie, dobre sa drží v ruke, výdrž na jedno nabitie

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.

  2. Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.