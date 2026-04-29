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Zastrihávače vlasov
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Hairclipper series 5000 Umývateľný strihač vlasov
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HC5610/15
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Hair Clipper 5000/7000Hrebeňový nadstavec, 2 mm
Beardtrimmer series 9000Napájací adaptér HQ8505
Hairclipper series 5000& 7000Strihač
Hairclipper 5000/7000Hrebeňový nadstavec, 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Tvrdé puzdro
ShaversČistiaca kefka
Hairclipper series 5000 & 7000Nastaviteľný hrebeňový nástavec 3 – 15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 16 – 28 mm
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