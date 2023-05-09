Titánové čepele
400 nastavenie dĺžky
120 min bezšnúrového použitia/1 h nabíjania
Až 5-ročná záruka
Pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte a uzamknite presnú požadovanú dĺžku. K dispozícii je 400 možností nastavenia dĺžky. Pomocou hrebeňa zastrihávajte v krokoch od 0,5 do 42 mm s presnosťou na 0,1 mm.
Rovnomerné zastrihávanie vlasov na mieru. Snímač PowerAdapt automaticky nastaví motor tak, aby zodpovedal vašej jedinečnej hustote vlasov, a zabezpečí presne ten správny strihací výkon pri akejkoľvek dĺžke.
Zaistite požadovanú dĺžku vlasov s presnosťou 0,1 mm a bez námahy ju udržiavajte pomocou motorizovaného systému nastavenia dĺžky vlasov Philips, ktorý je navrhnutý na zistenie presnosti.
Ocenenia
4.4
z 5
72
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Výhody
Kvalita, rýchlosť strihania
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Výhody
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.
Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.