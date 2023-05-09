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  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
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  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru
  • Dokonalý strih na mieru

Hairclipper series 9000Zastrihávač vlasov

HC9450/15

4.4
| (72) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Dokonalý strih na mieru
Strihač vlasov Philips 9000 zaručuje dokonalý účes na mieru. S 400 nastaveniami dĺžky a titánovými čepeľami získate maximálnu presnosť a výkon. Dosiahnite dokonalú úpravu vlasov prispôsobenú ich hustote.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

s pohyblivými hrebeňmi

Dokonalý strih na mieru

  • Titánové čepele

  • 400 nastavenie dĺžky

  • 120 min bezšnúrového použitia/1 h nabíjania

  • Až 5-ročná záruka

400 nastavení dĺžky s motorizovanými tlačidlami

400 nastavení dĺžky s motorizovanými tlačidlami

Pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte a uzamknite presnú požadovanú dĺžku. K dispozícii je 400 možností nastavenia dĺžky. Pomocou hrebeňa zastrihávajte v krokoch od 0,5 do 42 mm s presnosťou na 0,1 mm.

Snímač PowerAdapt poskytuje individuálny zážitok zo strihania vlasov

Snímač PowerAdapt poskytuje individuálny zážitok zo strihania vlasov

Rovnomerné zastrihávanie vlasov na mieru. Snímač PowerAdapt automaticky nastaví motor tak, aby zodpovedal vašej jedinečnej hustote vlasov, a zabezpečí presne ten správny strihací výkon pri akejkoľvek dĺžke.

Motorizované hrebeňové nadstavce zaisťujú vždy konzistentné zastrihnutie

Motorizované hrebeňové nadstavce zaisťujú vždy konzistentné zastrihnutie

Zaistite požadovanú dĺžku vlasov s presnosťou 0,1 mm a bez námahy ju udržiavajte pomocou motorizovaného systému nastavenia dĺžky vlasov Philips, ktorý je navrhnutý na zistenie presnosti.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

72

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

09/05/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips

Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.

Výhody

Kvalita, rýchlosť strihania

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

03/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojný

Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

16/01/2021

Slovensko

Slovensko

Maximalna spokojnost

Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie

Výhody

Lahka obsluha, funkcny, dobre striha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.

  2. Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.