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Zastrihávače vlasov
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Hairclipper series 9000 Zastrihávač vlasov
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HC9450/15
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Návod na použitie
Všetko (10)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Hairclipper 7000/9000Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 1 – 7 mm
Hairclipper Strihač
Hair clipper series 7000& 9000Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 7 – 24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 24 – 42 mm
Hairclipper series 9000Stojan na nabíjanie
Hairclipper seria 7000& 9000 Puzdro
HairclipperStrihač
Beardtrimmer series 9000Napájací adaptér HQ8505
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