Tento produkt už nie je dostupný
700 W
Umožňuje prípravu všetkých druhov sendvičov vďaka veľkým platniam.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Krdcha
27/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné zpracování.
Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2386/20 Gril Panini
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2386/20 Gril Panini