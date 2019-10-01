820 W
Platne Cut & Seal
Platne Cut & Seal zabezpečia, aby prísady a syr zostali vo vnútri sendviča
Vysoká teplota opečie chlieb rovnomerne pre chutné a chrumkavé sendviče.
Stačí zatlačiť nadol a bezpečne uzatvoriť a uzamknúť sendvičovač.
4.3
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
STEEB
09/02/2018
Česká republika
Splnil očekávání.
Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač