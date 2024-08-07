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  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD2582/00

4.9
| (103) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
Tento kompaktný hriankovač je vybavený 8 nastaveniami a 2 veľkými nastaviteľnými otvormi, vďaka čomu môžete mať rovnomerne opečené hrianky z akéhokoľvek typu chleba. Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí taktiež umožňuje jednoduché ohrievanie obľúbených žemlí, pečiva či rožkov.
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S 8 nastaveniami a integrovaným roštom na ohrievanie žemlí

Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka

  • 8 nastavení

  • Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí

  • Kompaktný dizajn

  • Protiprachový kryt

8 nastavení opečenia presne podľa vašej chuti

8 nastavení opečenia presne podľa vašej chuti

8 nastavení na opekanie rôznych druhov chleba bez rizika spálenia. Upravte nastavenie opečenia podľa vlastných predstáv a získajte presne takú hrianku, po akej túžite.

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba. Chlieb sa pomocou funkcie automatického vyrovnania uchováva v strede, aby sa tak dosiahli lepšie výsledky opekania na oboch stranách.

Vstavaný rošt na žemle na ohrievanie rožkov, žemlí alebo ďalšieho pečiva

Vstavaný rošt na žemle na ohrievanie rožkov, žemlí alebo ďalšieho pečiva

Vstavaný rošt na žemle, ktorý vám pomôže ohriať vaše obľúbené žemle, rožky a ďalšie pečivo.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

103

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Výhody

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Maximální spokojenost

Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

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