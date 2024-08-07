Tento produkt už nie je dostupný
8 nastavení
Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí
Kompaktný dizajn
Protiprachový kryt
8 nastavení na opekanie rôznych druhov chleba bez rizika spálenia. Upravte nastavenie opečenia podľa vlastných predstáv a získajte presne takú hrianku, po akej túžite.
2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba. Chlieb sa pomocou funkcie automatického vyrovnania uchováva v strede, aby sa tak dosiahli lepšie výsledky opekania na oboch stranách.
Vstavaný rošt na žemle, ktorý vám pomôže ohriať vaše obľúbené žemle, rožky a ďalšie pečivo.
4.9
z 5
103
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Výhody
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Fanda11111
05/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Maximální spokojenost
Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Daisynka411
10/05/2022
Česká republika
Super
Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač