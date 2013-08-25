Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
Hriankovač Philips HD2636/20 so širokými a hlbokými otvormi a automatickým centrovaním zaručí rovnomerne do zlatista opečené hrianky z tenkých aj hrubých krajcov chleba. Obsahuje integrovaný rošt na ohrievanie pečiva, vysúvací zásobník na omrvinky a jednodotykové tlačidlá na opakovaný ohrev a rozmrazovanie.
Kovový s 2 otvormi
3 funkcie
Brúsený kov
Extra široký otvor, ohrievač na žemle
Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk.
Hriankovač Philips s extra širokými otvormi vhodnými pre hrubý aj tenký chlieb.
4.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2636/20 Topinkovač