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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionHriankovač

HD2636/20

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

Hriankovač Philips HD2636/20 so širokými a hlbokými otvormi a automatickým centrovaním zaručí rovnomerne do zlatista opečené hrianky z tenkých aj hrubých krajcov chleba. Obsahuje integrovaný rošt na ohrievanie pečiva, vysúvací zásobník na omrvinky a jednodotykové tlačidlá na opakovaný ohrev a rozmrazovanie.

Zobraziť všetky výhody

Hriankovač pripraví vždy dozlatista opečený chlieb

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

  • Kovový s 2 otvormi

  • 3 funkcie

  • Brúsený kov

  • Extra široký otvor, ohrievač na žemle

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk.

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Extra široké otvory vhodné pre váš chlieb, hrubý aj tenký

Extra široké otvory vhodné pre váš chlieb, hrubý aj tenký

Hriankovač Philips s extra širokými otvormi vhodnými pre hrubý aj tenký chlieb.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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