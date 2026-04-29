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Viva Collection Hriankovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Viva CollectionHriankovač

HD2636/20

Viva Collection Hriankovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Consumer Care Book Philips Viva Collection Toaster - English (US)

  • MSWORD súbor, 724.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2636/20 - English (US)

  • PDF súbor, 946 kB
  • 13 March 2026

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