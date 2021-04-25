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Všetky rady

  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
  • Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál

Viva CollectionMultifunkčné zariadenie

HD3037/70

4.7
| (587) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál
Nové multifunkčné zariadenia Multicooker od spoločnosti Philips obsahujú inteligentné ovládanie teploty, ktoré zaručí jednoduchú prípravu vašich obľúbených jedál. Vďaka ovládaciemu panelu v prednej hornej časti je používanie jednoduchšie.
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Chutné polievky, mäso, cestoviny a koláče

Rýchly a jednoduchý spôsob prípravy obľúbených jedál

  • 5 l

Inteligentné a automatické programy varenia pre optimálne výsledky*

Optimálne výsledky pri varení ryže a kaše congee.

Integrovaný mikroprocesor zaistí jednoduché varenie

Integrovaný mikroprocesor zaistí jednoduché varenie

Integrovaný mikroprocesor zabezpečí jednoduché varenie obľúbených jedál

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Umývateľné v umývačke riadu, s vnútornou nádobou, ktorá sa ľahko čistí

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

587

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nový rozmer varenia

To čo výrobok sľubuje, to aj spĺňa. Spokojnosť, ľahká obsluha, a výsledok zatiaľ vždy chutil.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výborný pomocník pro vaření

Multifunkční hrnec umožňuje přípravu mnoha pokrmů, lze vařit přes noc, snadno se umývá a nezabere moc místa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

23/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

A good value for money multicooker!

The multi-cooker is built nicely and feels robust enough to last. The esthetics are pleasing but the cooking time setup could be made easier with a button to increase or decrease the value, instead of it just cycling upwards. Another useful feature that is missing is the drainage for the condensed water on the lid, which can overflow sometimes after opening the lid, and get into the inside chamber.

Výhody

Manufacture quality, ease of use

Nevýhody

Fidly cooking time setup

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD3037/70 MultiCooker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD3037/70 MultiCooker

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