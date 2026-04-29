Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Varenie
Všetky rady
Viva Collection Multifunkčné zariadenie
Podpora
HD3037/70
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Important Information Manual Philips Viva Collection Multicooker HD3037/70
User Manual Philips Viva Collection Variety rice cooker
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme