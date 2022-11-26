60 prednastavených programov varenia
Systém 3D ohrevu
5-vrstvové vnútro
Výkonný systém 3D ohrevu rozvádza teplo zhora, zboku a zdola, aby sa zložky varili rovnomerne a zachovali si autentickú chuť.
5-vrstvový nelepivý hliníkový zliatinový varný hrniec pre extra dlhú životnosť.
60 programov varenia je prednastavených s optimálnymi profilmi varenia. Je to ako mať vlastného osobného šéfkuchára. Zabezpečuje konzistentné chutné výsledky každého jedla – s programami vrátane pečenia, varenia v pare, pomalého varenia a ohrievania a programami na mieru pre špecifické potraviny, ako sú kaše, hovädzie mäso a morské plody.
4.4
z 5
48
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Stefis
26/11/2022
Česká republika
Multifunkční hrnec
Během chvilky jsem si zvykl na nastavení programu. Už nepotrebuji návod. Vaření pečení a všechny ostatní programy jsou skvělé. Vyhovuje nastavení druhu masa a následné nastavení času a teploty vaření. Vaření šetří čas v kuchyni a hlavně že není potřeba dalších hrnců. Ovládání už zvládne i starší dítě. Samo si dokáže uvařit rýži s kuřecím masem. Protože se nevyvaruje voda vše je chuťově dobrý. Vypadá i skvěle. Jenom mi chybí nějaký uchycení vnitřní nádoby k bezpečnému vytažení.
Výhody
Rychlé vaření
Nevýhody
Není uchycení nádobky k vytažení
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Stesiva
24/11/2022
Česká republika
Multifunkční hrnec
Možnost nastavení přednastavených programů s možností nastavení času i teploty vaření a pečení.Úspora času při vaření.Rychlé vaření bez časté kontroly.Hezký design.Chutná jídla a nevyvaří se šťavnatost pokrmů.Výhoda nádoby, která se může dát do myčky.
Výhody
Rychlé, jednoduché a chutné vaření
Nevýhody
Chybí mi možnost uchycení nádoby při vytažení z hrnce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Dawe00
21/11/2022
Česká republika
Výborný hrnec s úsporou mytí
Multifunkční hrnec máme teprve týden, ale už jsme v něm stihli uvařit pár jídel a uvidíme, co dál s ním vymyslíme. Když člověk přijde na to, jak si co nastavit, je přímo paráda v něm vařit. Od rizota, polévku, po omáčku. Člověk osmahne cibulku, popřípadě maso, přidá další přísady, zapne příslušný program a za pár desítek minut je hotovo. Vše v jednom hrnci. Paráda! Míň nádobí k mytí. Jediné, co by to chtělo, tak víc receptů přímo pro multifunkční hrnec, aby jsme nemuseli ještě vymýšlet, co vařit. To by byla parádička a vaření by bylo ještě o to snazší. Multifunkční hrnec můžeme doporučit, splnil veškeré naše představy. Na čem si asi smlsneme příště?!
Výhody
univerzálnost, skladnost, rychlá příprava, intuitivní manipulace
Nevýhody
málo receptů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000