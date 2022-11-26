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  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
  • Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho

Multifunkčný hrniecMultifunkčný hrniec série 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho
Spestrite a ochuťte si jedlo od raňajok až po večeru vďaka 60 praktickým vopred nastaveným súborom, ktoré vám zabezpečia konzistentné a chutné výsledky s osobným šéfkuchárom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
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Ochutnajte vyvážené a chutné pokrmy stlačením jediného tlačidla

Vždy chutné jedlá, pripravené jednoducho

  • 60 prednastavených programov varenia

  • Systém 3D ohrevu

  • 5-vrstvové vnútro

Systém 3D ohrevu

Systém 3D ohrevu

Výkonný systém 3D ohrevu rozvádza teplo zhora, zboku a zdola, aby sa zložky varili rovnomerne a zachovali si autentickú chuť.

5-vrstvový hrniec zo zliatiny hliníka

5-vrstvový hrniec zo zliatiny hliníka

5-vrstvový nelepivý hliníkový zliatinový varný hrniec pre extra dlhú životnosť.

60 programov varenia

60 programov varenia

60 programov varenia je prednastavených s optimálnymi profilmi varenia. Je to ako mať vlastného osobného šéfkuchára. Zabezpečuje konzistentné chutné výsledky každého jedla – s programami vrátane pečenia, varenia v pare, pomalého varenia a ohrievania a programami na mieru pre špecifické potraviny, ako sú kaše, hovädzie mäso a morské plody.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

48

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

26/11/2022

Česká republika

Česká republika

Multifunkční hrnec

Během chvilky jsem si zvykl na nastavení programu. Už nepotrebuji návod. Vaření pečení a všechny ostatní programy jsou skvělé. Vyhovuje nastavení druhu masa a následné nastavení času a teploty vaření. Vaření šetří čas v kuchyni a hlavně že není potřeba dalších hrnců. Ovládání už zvládne i starší dítě. Samo si dokáže uvařit rýži s kuřecím masem. Protože se nevyvaruje voda vše je chuťově dobrý. Vypadá i skvěle. Jenom mi chybí nějaký uchycení vnitřní nádoby k bezpečnému vytažení.

Výhody

Rychlé vaření

Nevýhody

Není uchycení nádobky k vytažení

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

24/11/2022

Česká republika

Česká republika

Multifunkční hrnec

Možnost nastavení přednastavených programů s možností nastavení času i teploty vaření a pečení.Úspora času při vaření.Rychlé vaření bez časté kontroly.Hezký design.Chutná jídla a nevyvaří se šťavnatost pokrmů.Výhoda nádoby, která se může dát do myčky.

Výhody

Rychlé, jednoduché a chutné vaření

Nevýhody

Chybí mi možnost uchycení nádoby při vytažení z hrnce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

21/11/2022

Česká republika

Česká republika

Výborný hrnec s úsporou mytí

Multifunkční hrnec máme teprve týden, ale už jsme v něm stihli uvařit pár jídel a uvidíme, co dál s ním vymyslíme. Když člověk přijde na to, jak si co nastavit, je přímo paráda v něm vařit. Od rizota, polévku, po omáčku. Člověk osmahne cibulku, popřípadě maso, přidá další přísady, zapne příslušný program a za pár desítek minut je hotovo. Vše v jednom hrnci. Paráda! Míň nádobí k mytí. Jediné, co by to chtělo, tak víc receptů přímo pro multifunkční hrnec, aby jsme nemuseli ještě vymýšlet, co vařit. To by byla parádička a vaření by bylo ještě o to snazší. Multifunkční hrnec můžeme doporučit, splnil veškeré naše představy. Na čem si asi smlsneme příště?!

Výhody

univerzálnost, skladnost, rychlá příprava, intuitivní manipulace

Nevýhody

málo receptů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

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