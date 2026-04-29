VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Multifunkčný hrniec Multifunkčný hrniec série 3000

Podpora

Multifunkčný hrniecMultifunkčný hrniec série 3000

HD4713/40

Multifunkčný hrniec Multifunkčný hrniec série 3000

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EDC 382_HD4713 - English (US)

  • PDF súbor, 368.2 kB
  • 13 March 2026

Spestrite a ochuťte si jedlo od raňajok až po večeru vďaka 60 praktickým vopred nastaveným súborom, ktoré vám zabezpečia konzistentné a chutné výsledky s osobným šéfkuchárom 24 hodín denne, 7 dní v týždni

  • PDF súbor
  • 7 July 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme