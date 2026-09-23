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HD5407/60
Chuť ručne pripravenej prekvapkávanej kávy už od roku 1988
Kávovar Philips Café Gourmet umožňuje dosiahnuť optimálnu kvalitu kávy: s bohatou arómou a plnou chuťou – vďaka vysokej teplote prípravy pomocou jedinečného systému Boil & Brew, ktorý dosahuje teplotu 93 °C alebo vyššiu.
So sklenenou kanvicou
Systém Boil & Brew
Čierna
Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.
Tento kávovar Philips má jedinečný systém prípravy kávy Boil & Brew. Voda najskôr zovrie a následne pretečie cez mletú kávu. Vysoká teplota varenia dosahujúca minimálne 93 °C zaručí najplnšiu chuť a dokonalú arómu vašej prekvapkávanej kávy.
Po dokončení prípravy udržiava ohrevná platňa teplotu kávy, aby bola vždy teplá a lahodná.
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