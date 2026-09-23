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  • Product Detail Photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
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  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Main in-use photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Front Product Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Product Detail Photograph Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60

Tento produkt už nie je dostupný

Café GourmetKávovar

HD5407/60

Chuť ručne pripravenej prekvapkávanej kávy už od roku 1988

Kávovar Philips Café Gourmet umožňuje dosiahnuť optimálnu kvalitu kávy: s bohatou arómou a plnou chuťou – vďaka vysokej teplote prípravy pomocou jedinečného systému Boil & Brew, ktorý dosahuje teplotu 93 °C alebo vyššiu.

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s kávovarom Philips Café Gourmet

Chuť ručne pripravenej prekvapkávanej kávy už od roku 1988

  • So sklenenou kanvicou

  • Systém Boil & Brew

  • Čierna

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Systém Boil & Brew pre dokonalú arómu a chuť

Systém Boil & Brew pre dokonalú arómu a chuť

Tento kávovar Philips má jedinečný systém prípravy kávy Boil & Brew. Voda najskôr zovrie a následne pretečie cez mletú kávu. Vysoká teplota varenia dosahujúca minimálne 93 °C zaručí najplnšiu chuť a dokonalú arómu vašej prekvapkávanej kávy.

Zachovajte teplotu kávy po dokončení prípravy

Zachovajte teplotu kávy po dokončení prípravy

Po dokončení prípravy udržiava ohrevná platňa teplotu kávy, aby bola vždy teplá a lahodná.

Technické špecifikácie

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