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  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKávovar

HD7457/20

4.8
| (25) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
Vychutnajte si chuť a arómu čerstvo uvarenej kávy s týmto spoľahlivým kávovarom Philips. S funkciou AromaTwister bude každá šálka chutiť dokonale.
Zobraziť všetky výhody

S funkciou AromaTwister, ktorá prináša zážitok z dokonalej chuti

Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

  • So sklenenou kanvicou

  • Čierna a kov

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Aroma Twister mieša kávu na zabezpečenie optimálnej chuti

Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

25

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Výhody

Всі За! Одноголосно!

Nevýhody

Жодного члена родини!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Výhody

Удобство, простота

Nevýhody

Не выявил

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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