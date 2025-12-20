Tento produkt už nie je dostupný
So sklenenou kanvicou
Čierna a kov
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.
Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.
4.8
z 5
25
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Výhody
Всі За! Одноголосно!
Nevýhody
Жодного члена родини!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Výhody
Удобство, простота
Nevýhody
Не выявил
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7462/20 Кавоварка