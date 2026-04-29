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Daily Collection Kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Daily CollectionKávovar

HD7457/20

Daily Collection Kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Coffee maker HD7457/20 - English (US)

  • PDF súbor, 23.3 kB
  • 13 March 2026

Vychutnajte si chuť a arómu čerstvo uvarenej kávy s týmto spoľahlivým kávovarom Philips. S funkciou AromaTwister bude každá šálka chutiť dokonale.

  • PDF súbor
  • 28 May 2026

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