Tento produkt už nie je dostupný
HD7810/70
Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
Skvelá káva stlačením jedného tlačidla! Originálny kávovar SENSEO® sa jednoducho používa v kombinácii so špeciálne vyvinutými kávovými kapsulami SENSEO®.
2 šálky kávy naraz
Klasická modrá
Pripravte si 1 alebo 2 šálky lahodnej kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu.
Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 30 minútach od prípravy kávy, vďaka čomu poskytuje úspory nákladov na energie a bezpečnosť spotrebiča.
Vďaka tomuto kávovaru pripravíte jednu alebo dve šálky kávy jednoduchým stlačením jedného tlačidla.
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