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  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu
  • Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

Tento produkt už nie je dostupný

SENSEO® OriginalKapsulový kávovar

HD7810/70

Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

Skvelá káva stlačením jedného tlačidla! Originálny kávovar SENSEO® sa jednoducho používa v kombinácii so špeciálne vyvinutými kávovými kapsulami SENSEO®.

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s kapsulovým kávovarom SENSEO® Original

Jednoducho si vychutnajte svoju kávu

  • 2 šálky kávy naraz

  • Klasická modrá

Jediný kapsulový kávovar, ktorý uvarí 2 šálky naraz

Jediný kapsulový kávovar, ktorý uvarí 2 šálky naraz

Pripravte si 1 alebo 2 šálky lahodnej kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu.

Automatické vypínanie po 30 minútach šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

Automatické vypínanie po 30 minútach šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 30 minútach od prípravy kávy, vďaka čomu poskytuje úspory nákladov na energie a bezpečnosť spotrebiča.

Príprava kávy stlačením jedného tlačidla

Príprava kávy stlačením jedného tlačidla

Vďaka tomuto kávovaru pripravíte jednu alebo dve šálky kávy jednoduchým stlačením jedného tlačidla.

Technické špecifikácie

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