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SENSEO® Original Kapsulový kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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SENSEO® OriginalKapsulový kávovar

HD7810/70

SENSEO® Original Kapsulový kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips - English (US)

  • PDF súbor, 981.7 kB
  • 13 March 2026

Skvelá káva stlačením jedného tlačidla! Originálny kávovar SENSEO® sa jednoducho používa v kombinácii so špeciálne vyvinutými kávovými kapsulami SENSEO®.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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