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SENSEO® Original Kapsulový kávovar
Tento produkt už nie je dostupný
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HD7810/70
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User Manual Philips - English (US)
Skvelá káva stlačením jedného tlačidla! Originálny kávovar SENSEO® sa jednoducho používa v kombinácii so špeciálne vyvinutými kávovými kapsulami SENSEO®.
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