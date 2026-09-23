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HD8325/09
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.
Penič mlieka Classic
Nehrdzavejúca oceľ
Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.
Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami
Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu
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