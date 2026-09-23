VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8325/09

Pravé talianske espresso na každý deň

Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.

Zobraziť všetky výhody

S tlakovým filtrom pre krémovú penu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Penič mlieka Classic

  • Nehrdzavejúca oceľ

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.

Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami

15-barové čerpadlo

15-barové čerpadlo

Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky