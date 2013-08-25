Tento produkt už nie je dostupný
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na espresso Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy kávy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.
Penič mlieka Classic
Nehrdzavejúca oceľ
Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.
Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami
Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu
3.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
květa23
25/08/2013
Česká republika
dobrý designový pressovač.
Pressovač je dobrý. Ale jedno velké mínus je chybějící tlouček. Náhrada v podobě odměrky a tloučku není dostačující.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač
Pavelka
01/09/2013
Česká republika
průměrný
Za velkou chybu považuji to, že hlavní vypínač přístroje je na zadní straně, což způsobuje, že zákazník může lehce zapomenout přístroj, po udělání kávy, VYPNOUT !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač