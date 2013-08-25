VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8327/09

3.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Pravé talianske espresso na každý deň

Ručný kávovar na espresso Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy kávy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.

Zobraziť všetky výhody

S tlakovým filtrom pre krémovú penu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Penič mlieka Classic

  • Nehrdzavejúca oceľ

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.

Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami

15-barové čerpadlo

15-barové čerpadlo

Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

5
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý designový pressovač.

Pressovač je dobrý. Ale jedno velké mínus je chybějící tlouček. Náhrada v podobě odměrky a tloučku není dostačující.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

průměrný

Za velkou chybu považuji to, že hlavní vypínač přístroje je na zadní straně, což způsobuje, že zákazník může lehce zapomenout přístroj, po udělání kávy, VYPNOUT !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8327/09 Manuální espresovač

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky