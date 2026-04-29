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Philips Saeco Poemia Ručný espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8327/09

Philips Saeco Poemia Ručný espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8327/09 - English (US)

  • PDF súbor, 24.5 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF súbor, 2.2 MB
  • 14 March 2024

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