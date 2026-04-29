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Saeco Poemia Ručný espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8423/28

Saeco Poemia Ručný espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF súbor, 2.2 MB
  • 14 March 2024

Quick start guide Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF súbor, 2.3 MB
  • 15 March 2024

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