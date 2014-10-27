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  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň
  • Pravé talianske espresso na každý deň

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PoemiaRučný espresso kávovar

HD8423/28

4.5
| (31) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.
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S tlakovým filtrom pre krémovú penu

Pravé talianske espresso na každý deň

  • Penič mlieka Classic

  • White

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi mletou kávou a kapsulami

Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.

Ergonómia pri každodennom používaní

Ergonómia pri každodennom používaní

Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

31

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

27/10/2014

Česká republika

Česká republika

Kvalitní přístroj za dobrou cenu

malý, skladný, hezký a hlavně opravdu výkonný. Espresso nebo capuccino lze připravit během chvíle. Tlačítko pro vypínání přístroje má trochu nešťastné umístění (zezadu přístroje), pro správné zasazení nýdržky na vudu člověk potřebuje ten správný grif.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/01 Manual Espresso machine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/01 Manual Espresso machine

13/11/2025

България

България

Машината е уникална!!!

Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.

Výhody

няма недостатъци

Nevýhody

няма такива

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

20/02/2025

България

България

Супер е

Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

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