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Všetky rady

  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
  • Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco SyntiaSuper automatický espresso kávovar

HD8833/19

Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

dokonalá syntéza kompaktných rozmerov, výkonu, dizajnu a špičkových materiálov

Zobraziť všetky výhody

kompaktný a štýlový systém prípravy kávy priamo z kávových zŕn

Zažite doma potešenie z talianskeho espressa

  • Penič mlieka Classic

  • Čierna, nehrdzavejúca oceľ

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

Technické špecifikácie

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