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  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke
  • Vynikajúci výkon v každej šálke

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco RoyalSuper automatický espresso kávovar

HD8920/09

Vynikajúci výkon v každej šálke

Len kávovar Saeco Royal Gran Crema je vždy pripravený vytvoriť všetky vaše obľúbené kávové aj mliečne špeciality doma alebo v kancelárii, aby bol váš deň ešte príjemnejší

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S nádobami s veľkou kapacitou

Vynikajúci výkon v každej šálke

  • Automatický penič mlieka

  • Čierna

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Vďaka našej inovatívnej pamäťovej funkcii, ktorá upravuje dĺžku, intenzitu a teplotu kávy, si vždy pripravíte dokonalú šálku espressa presne podľa svojej chuti. Vychutnajte si vynikajúci kávový nápoj vo svojej obľúbenej šálke stlačením jediného tlačidla.

Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí obľúbenej šálke a uchová teplotu kávy

Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí obľúbenej šálke a uchová teplotu kávy

Nastaviteľná dýza v našom kávovare na espresso sa prispôsobí každej šálke, a tak sa káva počas nalievania nevyleje ani nevychladne. Tým sa zaručí správna teplota vášho obľúbeného espressa a kávovar pritom zostane vždy čistý.

Technické špecifikácie

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