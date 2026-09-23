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HD8920/09
Vynikajúci výkon v každej šálke
Len kávovar Saeco Royal Gran Crema je vždy pripravený vytvoriť všetky vaše obľúbené kávové aj mliečne špeciality doma alebo v kancelárii, aby bol váš deň ešte príjemnejší
Automatický penič mlieka
Čierna
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
Vďaka našej inovatívnej pamäťovej funkcii, ktorá upravuje dĺžku, intenzitu a teplotu kávy, si vždy pripravíte dokonalú šálku espressa presne podľa svojej chuti. Vychutnajte si vynikajúci kávový nápoj vo svojej obľúbenej šálke stlačením jediného tlačidla.
Nastaviteľná dýza v našom kávovare na espresso sa prispôsobí každej šálke, a tak sa káva počas nalievania nevyleje ani nevychladne. Tým sa zaručí správna teplota vášho obľúbeného espressa a kávovar pritom zostane vždy čistý.
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