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Saeco Royal Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco RoyalSuper automatický espresso kávovar

HD8920/09

Saeco Royal Super automatický espresso kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Royal Super-automatic espresso machine HD8920/09 - English (US)

  • PDF súbor, 945.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Royal Super-automatic espresso machine HD8920/09

  • PDF súbor, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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