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  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco XelsisSuper automatický espresso kávovar

HD8943/19

Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

S espresso kávovarom Xelsis si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú kávu. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.

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s karafou na mlieko s plne automatizovaným dvojitým čistením

Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Čierna, nehrdzavejúca oceľ

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.

Prispôsobte si kávu vďaka 6 používateľským profilom

Prispôsobte si kávu vďaka 6 používateľským profilom

Tento typ espresso kávovaru Saeco má 6 prispôsobiteľných profilov, ktoré uložia do pamäte vaše osobné nastavenia kávových nápojov. Preto ak kávovar používa viacero ľudí, je možné nastaviť pre každého z nich kávu presne podľa jeho chuti.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky