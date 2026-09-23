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HD8943/19
Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
S espresso kávovarom Xelsis si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú kávu. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Čierna, nehrdzavejúca oceľ
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.
Tento typ espresso kávovaru Saeco má 6 prispôsobiteľných profilov, ktoré uložia do pamäte vaše osobné nastavenia kávových nápojov. Preto ak kávovar používa viacero ľudí, je možné nastaviť pre každého z nich kávu presne podľa jeho chuti.
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