Tento produkt už nie je dostupný
Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
S espresso kávovarom Xelsis si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú kávu. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Biela, nehrdzavejúca oceľ
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.
Tento typ espresso kávovaru Saeco má 6 prispôsobiteľných profilov, ktoré uložia do pamäte vaše osobné nastavenia kávových nápojov. Preto ak kávovar používa viacero ľudí, je možné nastaviť pre každého z nich kávu presne podľa jeho chuti.
4.8
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
GrzegorzPL
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia
Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
DariuszBiałystok70
14/11/2016
Polska
Super urządzenie - świetna kawa
Super urządzenie przygotowujące pyszną kawę. Szeroka gama zaprogramowanych gotowych napojów sprawia, że każdy znajdzie sobie coś dobrego. Ceramiczny młynek do ziarna sprawia, że każdy napój jest pachnący i aromatyczny. Zintegrowany dzbanek ze spieniaczem do mleka zaspokoi gusta wielbicieli napoi mlecznych. Bardzo prosta obsługa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
gawelek81
18/12/2013
Polska
Piękny wyglad i dobry smak kawy.
Polecam ten produkt ze względu na jakość i design. Cena mogła by być niższa ale to kwestia portfela. Kawy robi dobre i w miare cicho.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy