Tento produkt už nie je dostupný
Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
S espresso kávovarom Xelsis si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú kávu. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.
Nehrdzavejúca oceľ
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Najmodernejší dizajn vášho espresso kávovaru Saeco skvele dopĺňa povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúca oceľ poskytuje vysokokvalitný vzhľad, ktorý vynikne v priestore vašej kuchynskej linky. Zaručí tiež lepšiu trvácnosť pre dlhotrvajúci výkon.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.
4.7
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
AnetaW
05/12/2024
Polska
Ekspres jest świetny
Kupiłam taki sprzęt już używany ponad 4 lata temu i cały czas działa bez zarzutów. Korzystam z ekspresu niemal codziennie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Marek10
14/11/2016
Polska
Ekspres parzy doskonałe napoje z kawy i ma wiele doskonałych funkcji przydatnych podczas jego eksploatacji.
Ekspres Philips Saeco Xelsis użytkuję 07.12.2011 czyli codziennie każdy z domowników (trzy osoby) parzy sobie swoją ulubioną kawę, ekspres przez ten cały okres nie miał żadnej awarii.Kawa jest idealnie zaparzona zawsze taka sama,samo urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze,sama konserwacja to jest wymiana filtra czy odwapnianie jest prosta urządzenie informuje kiedy należy to wykonać.Polecam ten ekspres każdemu kto ceni sobie dobrą kawę i to,że błyskawicznie może sobie ją zaparzyć.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Artega7
09/11/2016
Polska
Super Expres
Bardzo dobry produkt z wieloma funkcjami. W codziennej eksploatacji. Brak usterek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09