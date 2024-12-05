VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov
  • Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco XelsisPlnoautomatický kávovar

HD8944/09

4.7

| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

S espresso kávovarom Xelsis si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú kávu. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.

Zobraziť všetky výhody

s karafou na mlieko s plne automatizovaným dvojitým čistením.

Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele

Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele

Najmodernejší dizajn vášho espresso kávovaru Saeco skvele dopĺňa povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele. Nehrdzavejúca oceľ poskytuje vysokokvalitný vzhľad, ktorý vynikne v priestore vašej kuchynskej linky. Zaručí tiež lepšiu trvácnosť pre dlhotrvajúci výkon.

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

05/12/2024

Polska

Polska

Ekspres jest świetny

Kupiłam taki sprzęt już używany ponad 4 lata temu i cały czas działa bez zarzutów. Korzystam z ekspresu niemal codziennie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

14/11/2016

Polska

Polska

Ekspres parzy doskonałe napoje z kawy i ma wiele doskonałych funkcji przydatnych podczas jego eksploatacji.

Ekspres Philips Saeco Xelsis użytkuję 07.12.2011 czyli codziennie każdy z domowników (trzy osoby) parzy sobie swoją ulubioną kawę, ekspres przez ten cały okres nie miał żadnej awarii.Kawa jest idealnie zaparzona zawsze taka sama,samo urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze,sama konserwacja to jest wymiana filtra czy odwapnianie jest prosta urządzenie informuje kiedy należy to wykonać.Polecam ten ekspres każdemu kto ceni sobie dobrą kawę i to,że błyskawicznie może sobie ją zaparzyć.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

09/11/2016

Polska

Polska

Super Expres

Bardzo dobry produkt z wieloma funkcjami. W codziennej eksploatacji. Brak usterek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky